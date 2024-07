Criança morre após se engasgar em avião que saiu de Manaus

Manaus (AM) – Uma criança de 1 ano e 5 meses morreu após se engasgar em um avião da empresa Azul, que saiu de Manaus com destino a Belém, nesta sexta-feira (12). Por conta da emergência médica, a aeronave teve que fazer um pouso em Macapá. Conforme a Secretária de Saúde do Amapá (SESA), a criança já chegou no Pronto Atendimento Infantil sem vida após ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que prestou a primeira assistência na capital amapaense.

Em nota, a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Macapá, informou que uma aeronave da Azul, que faria a rota Manaus – Belém, solicitou pouso em Macapá devido a uma emergência médica envolvendo uma criança a bordo, às 00h20 desta sexta-feira (12).

A NOA lamentou o ocorrido e informou que a equipe de bombeiros prestou o primeiro atendimento até a chegada dos bombeiros militares, que vieram em apoio ao Samu.

A empresa Azul informou, por meio de nota, que a criança recebeu suporte imediato da tripulação e foi atendida por um bombeiro que estava a bordo. A aeronave alternou para o aeroporto mais próximo e pousou em Macapá. Uma equipe médica já estava à espera no local e continuou com o atendimento.

A Azul lamenta o ocorrido e ressalta que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. Após o ocorrido, o voo seguiu para o destino final, Belém.

Engasgo

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a aspiração de corpo estranho é observada principalmente nas crianças na faixa etária de 1 a 3 anos.

O engasgo é quando um corpo estranho entra na traqueia causando uma interrupção total ou parcial da passagem do ar respirado. Em bebês, ocorre principalmente por líquidos, em crianças maiores, por sólidos.

Leia mais:

VÍDEO: Avião faz pouso de emergência após turbulência e 30 pessoas são socorridas

Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em rodovia

Avião de pequeno porte cai e deixa mortos em área de mata