Yuri Lima mantém fotos com Iza no Instagram e cantora apaga todas

Término do relacionamento aconteceu por conta da descoberta de uma traição do atleta

Após anunciar o término do relacionamento com o jogador do Mirassol, Yuri Lima, na última quarta-feira (10), a cantora Iza apagou todas as fotos que tinha com o ex-namorado nas redes sociais.

Iza publicou um vídeo explicando os motivos para colocar um ponto final na relação com o atleta e aproveitou para deletar todos os registros que mantinha com Yuri desde fevereiro de 2023, quando engataram o namoro.

Yuri Lima, por sua vez, não apagou sequer uma foto de seu feed que, inclusive, mantém ativo o primeiro post do jogador com a então nova namorada. “Dona de mim”, escreveu Yuri em uma foto com Iza tirada em um espelho no dia 14 de fevereiro do ano passado.

Outro destaque da conta do jogador é uma publicação em homenagem a um ano de namoro com a cantora. “Um ano com você, meu amor! E muito mais quero viver. Obrigado por iluminar tudo ao meu redor. Vem comigo em 2024? Te amoooooooo”, diz a mensagem que tem mais de 140 mil curtidas.

Iza continua usando a rede social após o anúncio do término. Ela postou um agradecimento aos fãs pelas mensagens de apoio e publicou uma chamada do programa “Conversa com Bial”, que vai ao ar nesta sexta-feira (12), na TV Globo, onde será a entrevistada.

