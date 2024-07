Em Manaus, deputado João Luiz defende protagonismo da juventude na política

Etapa Norte do PNJ reúne representantes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins

Manaus (AM) — O presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos), defendeu o protagonismo da juventude amazonense na política, nesta sexta-feira (12), durante Seminário de Elaboração do Plano Nacional de Juventude (PNJ) na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“Precisamos dialogar para trazer o sorriso da juventude brasileira. Os jovens querem ser protagonistas das políticas públicas municipais, estaduais e nacionais. Quero parabenizar a organização por este seminário e estamos à disposição na Assembleia Legislativa. O nosso objetivo é que a juventude participe dos processos de evolução da cultura, esporte ou em qualquer outra área e estamos aqui para dar total apoio”, disse o deputado João Luiz.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, afirmou que após a realização da Etapa Estadual da Conferência da Juventude foi lançado o planejamento para fazer esse seminário para buscar e coletar políticas públicas para ter o retorno da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e assim ocorrer a inclusão das Pessoas com Deficiência (PcDs), povos originários, juventude em geral voltada para o esporte, lazer e cultura.

“Esse seminário é importante para levantar esses dados, então, o Governo Federal está vindo na ponta para ouvir os nortistas, pois nós temos necessidades diferenciadas do resto do país. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, coopera com o Plano Nacional da Juventude”, explica o secretário Jorge Oliveira.

Para o secretário nacional da Juventude, Ronald Luiz dos Santos, esse momento é uma consequência do processo de participação social, que mobilizou no ano passado 175 mil jovens, que foram à Conferência Nacional de Juventude.

“O Plano Nacional da Juventude é uma necessidade que ainda não foi promulgada e a partir desse produto da conferência nós estamos sistematizando e transformando em um plano para ser aprovado e apreciado no Congresso Nacional”, ressalta o secretário Ronald Santos.

A vice-presidente do Conselho Estadual da Juventude do Estado de Roraima, Emily Campos, acredita que o evento vai cooperar com políticas públicas para a juventude brasileira. “Nos sentimos gratos e falamos realmente que estão ouvindo nossa voz para ecoar pelo nosso Brasil”, concluiu a jovem.

Estados

A Etapa Norte do Seminário de Elaboração do Plano Nacional de Juventude (PNJ) reúne representantes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudo aponta que quase 70% dos deputados federais possuem desempenho ruim ou razoável

Menos da metade da população manauara se interessa pelas eleições

Deputados do Amazonas votam em ‘PEC da Anistia’ de partidos políticos