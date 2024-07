Menos da metade da população manauara se interessa pelas eleições

Manaus (AM) — A população de Manaus pouco se interessa pelas eleições que vão decidir os rumos da capital amazonense nos próximos quatro anos. Conforme o levantamento da empresa de pesquisa Futura, divulgado nessa semana, apenas 47,3% dos manauaras se interessa pelas eleições deste ano.

O conhecimento da população a respeito das eleições, sobre os temas considerados prioritários para o próximo prefeito e sobre a preferência do eleitorado foram questionados aos entrevistados.

Segundo o levantamento, 57,6% dos entrevistados declarou que sabe que as eleições deste ano são para escolher o prefeito e 50,0% os vereadores, os que não sabem ou não quiseram responder são 40,2% dos entrevistados.

Além disso, 33,3% dos entrevistados declararam ter interesse na eleição, 32,1% estão pouco interessados, 16,8% não têm interesse e 14,0% estão muito interessados.

Pesquisa mostra pouco interesse da população pelas eleições Foto: Divulgação

Questionados sobre as prioridades do próximo prefeito, os entrevistados apontaram melhorias na saúde (41,9%), na educação (28,3%) e na segurança pública (25,6%), áreas que as prefeituras devem atuar em conjunto com os estados e a União. A pavimentação das ruas (17,1%), infraestrutura (15,8%) e saneamento básico (7,8%) também foram mencionadas.

A sondagem mostra que 38,7% da população se informa sobre as eleições pela TV, 26,5% pelas redes sociais, 22,9% por sites de notícias, 10,3% por jornais, 9,0% por conversas com amigos e apenas 2,6% por rádio.

A maioria dos entrevistados disse que busca por informações dos candidatos pelo Instagram (69,9%). Eles também citam o Facebook (47,1%), o WhatsApp (11,0%) e o Google+ (8,3%) como fontes de informação.

O posicionamento do político é fator determinante para a decisão do eleitor, segundo 87,2% dos entrevistados. Além disso, a trajetória do político (28,4%), debates (21,6%), amigos (17,3%) e programas de governo (17,0%) ajudarão o eleitor a escolher os próximos representantes.

Opção de voto

O atual prefeito David Almeida (Avante) e o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) aparecem como os pré-candidatos mais bem colocados, sobre intenções de voto para as eleições de 2024, em Manaus.

De acordo com o levantamento, caso as eleições fossem hoje David Almeida é o preferido pela maioria dos entrevistados com 18,2%, seguido por Amom Mandel com 13,2%. O estudo apontou, ainda, que 43,8% dos entrevistados revelaram estar indecisos ou não terem candidato, em um cenário espontâneo.

No cenário estimulado, onde os entrevistados recebem uma lista de candidatos, o terceiro colocado é Roberto Cidade (União Brasil) com 6,7%, seguido por Alberto Neto (PL) com 5,3%, Marcelo Ramos com 2%, Wilker Barreto com 1,4%, Coronel Menezes, que entrou na pesquisa como candidato a prefeitura, 0,6% e Maria do Carmo 0,2%. Brancos e nulos somam 7,1%. Não sabe ou não respondeu 43,8%.

Foram entrevistados 1.000 cidadãos em Manaus entre os dias 12 e 20 de junho, no projeto 100% Cidades. Segundo a Futura, a pesquisa tem margem de erro de 3,10 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número AM-08009/2024.

