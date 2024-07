Empresa de Tabatinga usa materiais recicláveis na produção de cartelas de ovos

Tabatinga (AM) — A empresa Era-Eco Reciclagem da Amazônia, localizada no bairro Comunicações, em Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus), produz cartelas de ovos a partir da reciclagem de papelão. A empresa começou as operações em junho deste ano.

O proprietário da fábrica, Neil Edwin Pardo, explica que a reciclagem local é essencial para a gestão de resíduos em Tabatinga, onde o custo de frete para tratamento adequado em Manaus é inviável, resultando no descarte em lixões a céu aberto.

“A produção local de cartelas de ovos ajuda a resolver a escassez desses produtos na região, reduzindo a dependência dos grandes centros e o custo para o comércio, além de evitar a reutilização excessiva de cartelas, o que não é recomendado pelos órgãos sanitários”, observa.

A Era-Eco Reciclagem da Amazônia tem a capacidade de reciclar, em média, 6,6 toneladas de papelão, papéis e cartonados por mês, totalizando quase 80 toneladas anuais.

A empresa possui uma área de 500 metros quadrados e opera com três funcionários em um turno, produzindo cerca de 3 mil cartelas de ovos por dia, ou 78 mil cartelas mensais. Esses produtos abastecem os mercados e granjas locais, e a empresa planeja expandir seu mercado para o Peru no futuro.

O coordenador José Borges destacou a contribuição da empresa para a região. “A empresa vai contribuir significativamente para a sustentabilidade e a economia da região, oferecendo uma solução viável para a questão dos resíduos com a produção de insumos importantes para o mercado local”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Incubadora de empresas fortalece empreendedorismo em Itacoatiara

Empresas de navegação vão cobrar até R$ 32 mil por contêiner durante estiagem no Amazonas