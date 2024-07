Incubadora de empresas fortalece empreendedorismo em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) — No município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), o cenário de empreendedorismo de base de tecnológica tem ganhado força graças ao apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Um exemplo desse fomento é na incubadora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que atualmente já atende a três startups no programa de incubação e mais quatro em fase de pré-incubação.

A incubadora do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (Cesit), da UEA, recebe fomento via Programa de Apoio a Incubadoras (Pró-Incubadoras), da Fapeam, que possibilitou a estruturação e funcionamento do local, que apoia atualmente empresas que atuam no segmento de tecnologia e recursos florestais, bioeconomia, resíduos sólidos e sistema inteligente.

“A incubadora foi estruturada com recursos do Edital Pró-Incubadora e seguiu com ações que têm promovido mudanças, inclusive de cultura na cidade. Além da estruturação, realizamos evento para sensibilizar a comunidade que é o ‘Inova Itacoatiara’, nessa atividade unimos a academia e toda a cidade”, afirma a Deolinda Ferreira.

Segundo Deolinda, no momento, a incubadora tem se preparado para obter a certificação do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), e acrescenta que o recurso da Fapeam tem sido o principal meio de aquisição de equipamentos e manutenção de atividades que permitem o funcionamento, assim como possibilitou que startups incubadas participassem do 70 SciBiz, maior conferência de conexão entre ciência e negócios da América Latina, realizada em São Paulo, no mês de junho.

“Foi uma experiência maravilhosa para as startups e também para a coordenação. Nossas startups estão prontas para escalar, correr atrás de financiamento, e tanto a agência Universidade de São Paulo (USP) de Inovação quanto o Sebrae, se colocaram à disposição nesse apoio e crescimento das nossas empresas” informou.

No evento, a Startup Coroa ficou entre as três primeiras para a missão da bioeconomia, e está desenvolvendo um cobertor vegetal para atividades de reflorestamento utilizando resíduos orgânicos. Já a Startup Agrosaf defendeu a proposta de desenvolvimento de uma plataforma tecnológica para gestão de sistema de produção agroflorestal.

“O apoio da Fapeam foi muito importante em todas as etapas da nossa existência, desde a estruturação e agora para as próximas fases, da certificação Cerne. Estamos em constante crescimento e ainda vem muita coisa boa por aí. A importância desse apoio representa nos colocar em condições de concorrer inclusive em editais maiores, capacitar pessoas que se tornarão multiplicadoras para fora da universidade e em conjunto conosco promovendo a mudança de cultura no interior do estado”, finalizou.

Pró-Incubadoras

O Pró-Incubadoras financia a estruturação, o desenvolvimento e a interação de incubadoras de empresas, novas e existentes, para que estejam alinhadas ao Modelo de Centros de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), de forma a ampliar, expressivamente, o número e a qualidade de empreendimentos inovadores no estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto de incentivo a ações de empreendedorismo nos bairros é aprovado na CMM

Festival de Parintins abre espaço para empreendedorismo