Homem é preso suspeito de matar mãe e filha no Amazonas

O caso aconteceu em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (12), suspeito de matar uma mulher e a filha dela, uma criança de um ano, em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, o caso aconteceu durante uma briga entre os dois.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o suspeito teria ido falar com a mulher após ele ser informado de que ela teria dito para os moradores da área que ele estaria comentendo furtos na região.

Durante a discussão entre os dois, a mulher estava segurando a filha no colo. Nesse momento, o homem deu varios golpes de terçado na vítima, com isso a criança acabou caindo no chão.

Ao cair, a criança bateu a cabeça na quina de uma cama e morreu no local do crime. A mulher também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O suspeito fugiu do local após ter tentado reanimar a criança e não conseguir. Ele foi localizado e preso pela polícia do município no mesmo dia.

De acordo com a polícia, o homem já havia sido preso pelo crime de estupro e respondia em liberdade.

