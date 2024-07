Homem é preso após ser flagrado estuprando enteada de 13 anos no interior do AM

Manacapuru (AM) – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante no sábado (6), por estupro de vulnerável da enteada de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro Novo Manacá, em Manacapuru, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, da DEP de Manacapuru, a equipe policial teve conhecimento do crime após denúncias da mãe da vítima, que presenciou o marido abusando da adolescente.

“A mulher presenciou o momento em que o homem praticava atos libidinosos com sua filha, beijando-a à força e tocando em suas partes íntimas. Iniciamos as diligências e efetuamos a prisão do infrator”, relatou Mary Anne Trovão.

O indivíduo foi conduzido até a unidade especializada e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

