VÍDEO: Cesar Filho surpreende e faz revelação pessoal ao comentar traição sofrida por uma Iza

O apresentador Cesar Filho impressionou a todos ao comentar sobre o caso da cantora Iza, durante a transmissão do SBT Brasil, na quinta-feira (11). Em sua declaração, o apresentador revelou um detalhe pessoal de sua vida e ainda mandou um recado para a cantora.

“Certamente, você ficou sabendo do caso da cantora Iza com Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol, do interior de São Paulo. Iza, que está grávida de Yuri, ficou sabendo de uma traição do namorado e, através de um vídeo publicado por ela nas redes sociais, simplesmente colocou um fim no relacionamento do casal”, iniciou ele.

Após relatar a situação, Cesar deixou seu recado: “Quero deixar aqui toda a nossa solidariedade à cantora Iza. Que ela tenha uma gestação tranquila, como merece, que o bebê venha com saúde e traga muitas bênçãos na vida dela”, disse.

Logo depois, dirigindo à Iza, ele revelou detalhes da sua vida pessoal.

