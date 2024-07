Homem é preso por estuprar a própria filha de 14 anos em Manaus

Um homem de 53 anos, foi preso nesta sexta-feira (12), por estuprar a própria filha de 14 anos, em Manaus.

A mãe da vítima acompanhou a ‘Operação Família Protegida’ deflagrada pela Polícia Civil e denunciou o autor.

Conforme o delegado Henrique Brasil, titular da 5ª Seccional Centro-Oeste, a mãe da adolescente compareceu à unidade policial na segunda-feira (08) e relatou que sua filha havia sido estuprada pelo seu ex-companheiro.

“A vítima relatou em depoimento especial que visitava o genitor aos fins de semana de maneira esporádica, pois seus pais são separados desde quando ela tinha 1 ano, motivo pelo qual gostava de passar um tempo com ele também”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, a primeira vez em que ocorreu o abuso foi quando a adolescente foi levada a uma unidade hospitalar, após ter sentido mal-estar. Ela foi medicada e voltou sonolenta para casa, dormiu e acordou assustada com as mãos do pai sobre seus seios. Em seguida, ele a despiu e consumou o abuso sexual contra ela.

“Após o crime, o suspeito disse à vítima que não contasse nada a sua mãe porque ele ficaria preso e acabaria sendo estuprado na cadeia. No entanto, a tentativa de repetir o crime ocorria todas às vezes que a adolescente ia visitar ele”, detalhou Henrique Brasil.

O delegado explicou que o homem formalizou um pedido de guarda da filha, ocasionando mudanças de comportamento, agressividade e dificuldades de concentração e aprendizagem dela na escola, inclusive, uma tentativa de suicídio. O autor também viu conversas da filha em uma rede social com outro adolescente.

“Após isso, ele exigiu que a mãe dela tivesse uma conversa com a garota, insinuando que ela teria mantido relação sexual com o adolescente. Foi nesse momento que ela afirmou para a genitora que o próprio pai a desvirginou quando ela ainda tinha 13 anos”, relatou.

Na mesma ocasião, a mãe da adolescente compareceu à delegacia. Após os procedimentos, depoimento da vítima e provas colhidas, foi realizado pedido de prisão preventiva em nome do suspeito, deferida no dia 11 de julho deste ano pela Central de Plantão Criminal da Comarca de Manaus.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

