Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio e deixa feridos

O caso ocorreu no município de Aurora, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina

Um ônibus escolar com 27 passageiros, destes 26 crianças, tombou, nesta sexta-feira (12), em um rio no município de Aurora, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o motorista estava embriagado.

O acidente deixou duas crianças feridas: um menino com suspeita de trauma cranioencefálico (TCE) e uma menina com corte na cabeça. Os dois foram encaminhados ao Hospital Regional de Rio do Sul e unidades de saúde em Aurora. No momento, eles estão “bem e estáveis”, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Apesar do susto, todos foram salvos, informou o Corpo de Bombeiros. O ônibus transportava 26 crianças com idades entre 6 e 18 anos.

O CBMSC também atendeu alguns casos de hipotermia no local.

Motorista estava bêbado

Durante o teste do bafômetro, a PM identificou 0,14 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo motorista. A informação é da NSC TV Blumenau. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que um teste do bafômetro não pode passar de 0,04 mg/l. De 0,05 mg/l a 0,33mg/l é considerada infração gravíssima. Qualquer valor acima disso configura crime de trânsito.

A Prefeitura de Aurora informou que abrirá processo administrativo contra o funcionário, que é efetivo da administração municipal.

