Nego Di é preso por suspeita de estelionato

Nego Di, foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, neste domingo (14). Ele estava na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, e deve ser transferido para o Rio Grande do Sul ainda hoje.

A prisão preventiva foi decretada pelo crime de estelionato. Ele foi alvo de uma ação do Ministério Público e é suspeito de causar prejuízos a, ao menos, 370 clientes, ultrapassando o valor de R$ 5 milhões. O crime aconteceu por meio de uma loja virtual do qual Nego Di era proprietário. Os produtos nunca foram entregues.

Uma investigação da Polícia Civil indica que o dinheiro foi movimentado em contas bancárias ligadas ao humorista em 2022. A defesa do humorista ainda se manifestou sobre o caso.

A loja virtual Tadizuera esteve em atividade entre 18 de março a 26 de julho de 2022 e foi proibida de funcionar pela Justiça. Nego Di fazia publicidade para a marca, que vendia produtos abaixo do preço de mercado. Os seguidores do rapaz afirmaram que efetuavam compras, mas nunca recebiam.

A esposa do ex-bbb, Gabriela Souza, que também é investigada foi presa na última sexta-feira (12), porém foi solta em seguida ao pagar fiança de R$ 14,1 mil.

Nego Di é alvo de operação que investiga lavagem de R$ 2 milhões

O ex-BBB Nego Di e sua mulher são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em Santa Catarina, que investiga a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais ilegais. Segundo o portal G1, na manhã dessa sexta-feira (12), estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no litoral catarinense.

Apesar do Ministério Público não divulgar as identidades dos investigados, ainda de acordo com o veículo, se trata de Nego Di e a mulher dele, que foi presa em flagrante.

Segundo o promotor de Justiça responsável pela investigação, dois veículos de luxo dos investigados foram apreendidos, além de uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro.

O objetivo das buscas também é recolher documentos, mídias sociais, celulares, entre outros, para se ter uma dimensão exata dos crimes praticados e valores obtidos pelo casal.

Em nota, a defesa do casal negou as acusações.

Pronunciamento

Nego Di usou as redes sociais, neste sábado (13), para se pronunciar sobre as acusações.

“Estou aqui pra dizer que eu e minha esposa, estamos bem! Tá tudo bem, graças a Deus. Estávamos preparados para o que aconteceu ontem. Nós sabíamos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e todo mundo sabe o porquê do que aconteceu”, escreveu Nego Di.

O ex-BBB completou o desabafo afirmando que provará a inocência do casal e agradecendo o apoio que recebeu de fãs e seguidores:

“Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e, podem ter certeza, de que meu trabalho e minha vida não vão parar. Estamos juntos, amo muito vocês e no processo, provaremos tudo o que tiver que provar! Seguimos de pé e com Deus no coração SEMPRE!”, ressaltou.

*Com informações Metropoles

