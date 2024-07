Estrela Sertaneja, Kamilla Maria Realiza On Board Show no Meio da Amazônia

A Amazônia, com sua exuberante beleza e biodiversidade, foi o cenário escolhido para um on board show exclusivo da nova estrela do feminejo nacional, Kamilla Maria. A cantora goiana, reconhecida pelo seu talento e sucesso na música sertaneja, promete uma experiência inesquecível em meio às águas do Rio Negro, unindo música boa e consciência ambiental. O show, promovido pela empresa amazonense Ekco Produções e Eventos, será apresentado a um público seleto de 40 pessoas, proporcionando uma conexão intimista e autêntica com a artista.

A apresentação, com duração de uma hora e meia, vem para abrilhantar a carreira de Kamilla, aliando o seu repertório à beleza natural da Amazônia, destacando a importância de uma conexão genuína com a natureza. Com paisagens deslumbrantes como pano de fundo, Kamilla Maria interpretará seus maiores sucessos, incluindo os hits “Quero que você se” e “Ajuda de Outra”.

O on board show conta com a direção executiva do empresário da artista, Orsine Jr. Orsine atua no setor musical e cultural no Amazonas há mais de 30 anos, sendo referência no estado por sua contribuição na carreira de bandas consagradas como Água Cristalina, Carrapicho e Banda Calypso. A direção de fotografia fica por conta de Flaney Gonzallez, conhecido por seus trabalhos com grandes nomes da música sertaneja como Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Henrique & Juliano e Jorge & Mateus. Suas experiências e visões artísticas prometem elevar ainda mais a qualidade e o impacto desta apresentação pioneira.

Kamilla Maria, que já participou de programas como Eliana (SBT), Hora do Faro (TV Record) e Raul Gil (SBT), continua a expandir sua base de fãs. A artista goiana está pronta para levar sua música a novos horizontes, sempre com uma mensagem de preservação e respeito à natureza.

“O Amazonas é um tesouro do nosso país, e poder cantar em meio a essa natureza exuberante é uma honra e um chamado para todos sobre a importância de preservar e conhecer essa região. Quero que essa apresentação inspire as pessoas a valorizar e proteger essa riqueza natural presente aqui e, claro, com muita moda boa”, afirma a cantora.

Assessoria de Imprensa: Ekco Produções

Rodrigo Amorim (92) 98134-5970

Thiago Rocha (92) 98121-2232

Fotos: Divulgação

