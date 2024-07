Carro derruba poste e interdita trecho da avenida Torquato Tapajós, em Manaus

Um carro colidiu contra um poste e derrubou a estrutura, interditando parte da avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, neste domingo (14). Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu no sentido bairro-centro. Segundo informações de testemunhas, um dos pneus do carro teria estourado, o que fez com que o motorista perdesse o controle do veículo e saísse da pista, atingido a estrutura.

Após o acidente, parte da via ficou fechada por algumas horas. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para auxiliar no trânsito.

Leia mais

VÍDEO: motociclista morre em acidente de trânsito na Zona Oeste de Manaus

VÍDEO: Acidente entre caminhão e motocicleta deixa três feridos em Manaus