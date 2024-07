Mulher se pronuncia após ser presa por xingar funcionários e policiais em hospital de Manaus; VÍDEO

Confusão aconteceu no último dia 7, no Hospital 28 de Agosto

Manaus (AM) – A mulher que foi presa por xingar funcionários e policiais no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, durante o último dia 7, publicou um vídeo em suas redes sociais dando a sua versão sobre a confusão.

De acordo com Tereza Cristina, ela compareceu ao hospital para acompanhar dois amigos que sofreram acidente de trânsito, e assim que chegaram, a atendente solicitou que fizessem a ficha médica, mas a funcionária foi “grossa”.

“Gente, pelo amor de Deus, eu sei que a ficha é procedimento. O que aconteceu foi que uma atendente totalmente despreparada começou a gritar. Se eu estou numa situação ali, que é urgente, caso de emergência e a mulher ainda vem ‘ai tem que fazer a ficha’, de uma forma totalmente brusca e grossa comigo, eu vou tratá-la da mesma forma, e eu revidei também o abuso, simples assim”, contou a mulher.

Ainda de acordo com a denunciante, ela retornou para pegar os documentos da amiga, quando foi abordada por um policial militar.

“O policial me aborda completamente abusivo e me leva para uma sala totalmente vazia. Será se é procedimento levar uma mulher para uma sala vazia e agredir? Quando esse policial me levou para essa sala, ele me jogou no chão, e montou em cima de mim e começou a me agredir”, disse Tereza.

No final do vídeo, Cristina ainda mostra hematomas em seu corpo, onde afirma que foram feitos durante a agressão policial.

