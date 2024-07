Mulher é presa após xingar funcionários e policiais em hospital de Manaus; VÍDEOS

Vídeos gravados no momento da confusão mostram a mulher gritando com os policiais

Um mulher foi presa no último domingo (7) após xingar funcionários e policiais no Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Vídeos gravados no momento da confusão mostram a mulher gritando com os servidores e autoridades.

Segundo informações da polícia, a mulher estava recebendo atendimento no hospital quando começou a xingar os funcionários da unidade hospitalar.

A polícia foi acionada e ao chegar no local, a paciente começou a desacatar os policiais militares com calúnias, difamações e xingamentos.

As imagens mostram a mulher bastante alterada e gritando com as autoridades. A equipe policial conteve a mulher e a encaminhou para uma delegacia da cidade.

