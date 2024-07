Wilson assina protocolo que prevê investimento de R$ 1,4 bi para impulsionar desenvolvimento socioeconômico

O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (15), um protocolo de intenções com o Banco da Amazônia para impulsionar o setor primário e o empreendedorismo, com fomento para esses dois setores. O protocolo prevê investimentos na ordem de R$ 1,4 bilhão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Com isso, o Governo do Amazonas reforça a união de esforços para o desenvolvimento sustentável do estado.

“É importante as pessoas entenderem de forma prática para que serve esse R$ 1,4 bilhão. Podemos fazer uma ação em conjunto, eleger o que seria mais viável, qual a principal demanda, principalmente da agricultura familiar, para que o recurso seja usado da melhor forma e tenha o resultado esperado”, afirmou o governador Wilson Lima.

A assinatura contou com a presença do superintendente regional do Banco da Amazônia, Eden Sávio da Silva; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa; do secretário de Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira; do secretário de Produção Rural (Sepror), Daniel Borges; da secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa; e da secretária de Assistência Social (Seas), Kelly Patrícia.

A reunião contou ainda com os diretores-presidentes do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), Vanderlei Avino, e da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Michelle Bessa, além de representantes das secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Cultura e Economia Criativa.

O Banco da Amazônia S.A disponibilizará este ano mais de R$ 1,4 bilhão ao setor produtivo amazonense, sendo R$ 1,1 bilhão para crédito de fomento do FNO, e R$ 282 milhões na carteira comercial, para aplicação em operações que se enquadrem nos programas de financiamento operacionalizados pelo Banco da Amazônia.

Entre os objetivos estão a estruturação e o fortalecimento dos aglomerados econômicos e dos arranjos produtivos locais e das cadeias produtivas; a mobilização e integração das classes produtoras e demais parceiros institucionais para a aplicação dos recursos de fomento, em apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos do Amazonas em bases sustentáveis.

