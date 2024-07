Idosa morre queimada após deixar vela acesa dentro de casa

Casa Nova (BA) – Maria Carmelita dos Santos, de 86 anos, morreu queimada após um incêndio queimar sua residência no último domingo (14), em Casa Nova, Bahia. A suspeita é de que uma vela deixada acesa dentro da casa tenha causado o fogo.

De acordo com informações da TV Francisco, houve uma queda de energia elétrica na cidade, e Maria Carmelita e seu filho acenderam uma vela para iluminar a residência.

Maria morava com o filho, no bairro Vila Massu. No momento do acidente, ele não estava em casa, pois havia saído para fazer compras. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Maria Carmelita estava acamada quando o fogo começou em um sofá próximo ao local em que estava. Moradores da região tentaram salvar a idosa, mas a encontraram já morta.

*Com informações do Metrópoles

