Dupla é presa por porte de arma de fogo em Manaus

Manaus (AM) – Marcos Eduardo dos Anjos Froes, de 28 anos, e Carlos Alberto Soares dos Reis, de 32, conhecido como “Panda”, foram presos por porte ilegal de arma de fogo, em Manaus.

Conforme o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, no momento da prisão, Marcos estava em uma casa com Carlos Alberto Soares dos Reis, o “Panda”, onde foram apreendidas duas armas de fogo, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul. Ambos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.

“Marcos teria atuado como executor da morte de Gabriel Damasceno, no dia 12 de abril deste ano, na saída de uma academia de musculação, no bairro Novo Aleixo, zona norte. Ele é apontado como pistoleiro e segurança de uma organização criminosa, e a motivação do crime teria sido, possivelmente, a ligação da vítima com o crime organizado”, explicou.

Segundo o delegado, as investigações em torno da morte de Gabriel começaram logo após a ação criminosa. Outros dois indivíduos, Deiker Josué Campos Amundaray, 22, e Gabriel David Lima Damião, 21, foram os primeiros a serem identificados neste caso e a serem presos.

“Eles teriam atuado como “olheiros” durante dois dias na academia, com o objetivo de informar aos executores o momento ideal para executar a vítima”, disse.

Marcos Eduardo dos Anjos Froes responderá por homicídio e posse ilegal de arma de fogo e Carlos Alberto foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Eles estão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

