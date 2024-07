Trio é preso com sete armas de fogo em Iranduba, no AM

Iranduba (AM) — Três homens, de 24, 29 e 30 anos, foram presos na manhã desta segunda-feira (15), na comunidade Vila Mangueirão, no município de Iranduba, interior do Amazonas. Além da prisão, sete armas de fogo, munições, dinheiro e drogas foram apreendidos.

De acordo com o tenente PM Mascarenhas, a equipe policial recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas naquela comunidade, localizada em Iranduba, na margem do rio Solimões, e solicitou apoio do BPAmb, por meio da 2ª Companhia de Operações Fluviais. No local, os PMs fizeram o cerco policial na residência denunciada.

“Conseguimos efetuar a abordagem e, com ele, foram encontradas porções de entorpecentes e duas armas de fogo. Posteriormente, ele acabou nos entregando que, em outro local, seu comparsa estaria guardando mais armas de fogo e nos deslocamos via fluvial novamente. No local, encontramos o comparsa com mais duas armas de fogo. E esse outro suspeito entregou outro, que estava com mais três armas”, explicou.

Durante a ação policial foram apreendidas sete armas de fogo, sendo quatro espingardas, duas calibre 20, uma calibre 32 e uma calibre 16; um revólver calibre 38; uma pistola calibre 9 milímetros; e uma submetralhadora de fabricação caseira 9 milímetros. Também foram apreendidos R$ 960 em espécie, cinco porções de drogas, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e 61 munições de diferentes calibres.

O trio, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para o 28° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem é condenado a 8 anos de prisão após montar armadilha e matar homem que invadiu sua casa

Dono de oficina que fazia reparo de armas de fogo é preso em Manaus

VÍDEO: bandido é morto após tentar roubar arma de vigilante em Manaus