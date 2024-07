Livro ‘Um sonho Garantido’ será lançado em Parintins nesta quarta (17)

Parintins (AM) – Na quarta-feira (17), no dia da tradicional matança do Garantido, no “Curralzinho da Baixa”, em Parintins, interior do Amazonas, será lançado o livro “Um sonho Garantido”, escrito por Cleumara Monteverde, neta de Lindolfo Monte Verde, criador do Boi Garantido.

A obra foi produzida com incentivo da Lei Paulo Gustavo, executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O livro tem como proposta de acordo com a autora, evidenciar o papel da mãe de Lindolfo, Dona Alexandrina (conhecida como Dona Xanda), na trajetória de vida do seu filho e como foi sua influência na concepção da criação do boizinho.

Cleumara relata que sua avó era uma mãe observadora, que percebeu que o filho sonhava com a criação de um boi. “Ela o incentivou e idealizou as suas primeiras fantasias. Uma mulher a ser admirada e reconhecida por ver além”, avalia Cleumara.

Curuatá

O livro relembra do primeiro boi de Lindolfo que ele, quando curumim, usando o curuatá (invólucro de uma palmeira), colocava nas costas imitando os movimentos de boi, como as histórias que ouvia.

Ela lembra que começou a escrever em 2011, mas por inúmeras questões deixou guardado. “Com o edital, resolvi inscrever e passou. São relatos que ouvi e decidi deixar registrados para servir de fonte de pesquisa para futuras gerações”, explica.

“Um sonho Garantido” é dividido em doze capítulos e composto de 50 páginas. As ilustrações são de Alexandre Haidos e a revisão de Fátima Guedes. Cleumara adianta que os livros serão distribuídos em dez escolas do Estado.

