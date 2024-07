‘Musa do Garantido’ é exposta na web e se pronuncia: ‘os autores serão punidos’

A musa do boi Garantido Tamires Assis, usou sua conta na rede social, nesta segunda-feira (8), para se defender sobre as acusações feitas através de um exposed na internet. A dançarina afirma que medidas judiciais serão tomadas.

Tudo começou quando uma internauta publicou um exposed de Tamires Assis na rede social, no relato a mulher diz que participou de um concurso junto com a dançarina, e a mesma queria ser melhor que as outras concorrentes.

”Tamires sempre quis ser a melhor que todas, a mais rica, a diferenciada”, escreveu. De acordo com a internauta, no fim a musa do Garantido não ganhou o concurso e saiu falando mal do evento.

Ainda no relato, a mulher menciona um outro rapaz que falou mal da dançarina, e afirma que tudo é verdade, e ainda diz que Tamires é obcecada pela Isabelle Nogueira, e chegou a sabotar as indumentárias da cunhã-poranga do boi Garantido.

Após os relatos viralizarem nas redes sociais, Tamires Assis se pronunciou e disse que irá processar os autores.

