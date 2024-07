PIX de R$ 1 mil é oferecido para quem identificar pichadores do Parque Gigantes da Floresta

Manaus (AM) – O Prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na segunda-feira (15), que pagará R$ 1 mil para quem ajudar a identificar os vândalos que picharam as estruturas recém-inauguradas do Parque Gigantes da Floresta, que fica localizada entre as zonas norte e leste de Manaus.

“Eu vou dar um pix de R$ 1 mil reais para quem me ajudar a identificar essas pessoas. Aí a gente vai, na forma da lei, buscar reparação, porque isso aqui é vandalismo, é depredação do patrimônio público e nós não vamos permitir que isso aconteça”, afirmou David.

Nesta terça-feira (16), o prefeito afirmou que a equipe já identificou os vândalos, que serão punidos em seguida.

“Nós identificamos um furto de cabos elétricos lá no Gigantes da Floresta, identificamos quem furtou e quem comprou, já foi feita a devida punição. Ontem mesmo eu estava lá e encontramos uma equipe que estava pichando, em meia hora de vídeo já identificamos os autores”, finalizou.

Leia mais

VÍDEO: distribuição de balões gera tumulto na inauguração do Parque Gigantes da Floresta

Prefeitura de Manaus inaugura parque Gigantes da Floresta

Gigantes da Floresta: Maior parque cênico e temático de Manaus é inaugurado na quinta-feira (4)