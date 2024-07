Motoboys fecham avenida de Manaus e fazem manifestação após colegas serem presos

Manaus (AM) – Um grupo de motoboys, entregadores de delivery por aplicativo, fez uma manifestação, no início da tarde desta terça-feira (16), após colegas de profissão serem presos por conta da confusão, ocorrida na noite de domingo (14), envolvendo um morador de um condomínio da Zona Centro-Sul de Manaus.

O grupo se concentrou na avenida Humberto Calderaro Filho, próximo ao Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Centro-Sul da capital amazonense.

“Primeira vez que o motoboy se defende e vai preso. Todo dia tem motoboy que apanha, tem motoboy esfaqueado, tem motoboy que morreu. No dia que motoboy se defende, vai preso. A gente quer justiça, que país é esse? Os mesmos que foram chamados de heróis na pandemia, estão aqui”, disse um dos representantes da categoria.

Nesta terça, três motoboys foram presos depois de terem agredido um morador, que os ameaçou em um condomínio com um facão. O grupo compareceu ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.

Os motoboys deixaram a delegacia no fim da manhã e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde farão exame de corpo delito. Eles devem retornar para a unidade policial e depois levados à audiência de custódia.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o morador envolvido na confusão está internado em uma unidade de saúde da capital com hemorragia interna e múltiplas fraturas no rosto. Ele passou por uma cirurgia na segunda (15) e deve passar por novo procedimento nesta terça. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SES-AM), o estado de saúde dele é estável.

