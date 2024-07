Wilson Lima inaugura primeira Escola da Floresta em Uatumã

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta terça-feira (16), a primeira unidade do projeto Escola da Floresta, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em São Sebastião do Uatumã (distante a 247 quilômetros de Manaus). A Escola Estadual da Floresta (EEF) José Loureiro da Silva, primeira unidade do tipo no Brasil, recebeu investimentos aproximados de R$ 5 milhões e tem capacidade para 200 alunos, sendo 100 alunos em tempo integral e 100 no turno noturno.

“Essa é uma escola que foi pensada para preparar as crianças para enfrentarem a nova realidade das mudanças climáticas, entendendo a necessidade que a gente tem de preservar a floresta, mas também de preservar, sobretudo, o ser humano, fazendo com que ele tenha o conhecimento, mas que tenha também a oportunidade da geração de emprego e renda”, disse o governador.

O projeto Escola da Floresta integra o Programa “Educa+ Amazonas”, lançado pelo governador Wilson Lima em 2021. E tem como objetivo central transformar unidades de ensino em espaços de gestão democrática, de respeito à diversidade sociocultural, ampliando o olhar sobre a Educação Ambiental, Sustentabilidade e ensino tecnológico em comunidades ribeirinhas do interior do estado.

A iniciativa busca levar a essas localidades o acesso a novas tecnologias educacionais, alinhando esses conhecimentos às práticas sustentáveis, oferecendo oportunidade de educação de qualidade a crianças, jovens e adultos que vivem nas RDSs, ampliando o acesso à educação formal e fortalecendo o conhecimento tradicional dessas populações.

Foto: Divulgação

Primeira do país

A primeira unidade do programa, entregue nesta terça-feira, também é a primeira do tipo no Brasil, e está localizada na comunidade Bom Jesus do Angelim, dentro da RDS do Uatumã, onde moram mais de 20 famílias que vivem da agricultura sustentável.

O modelo pioneiro foi projetado para ter baixo impacto ambiental, contando com Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), painéis de captação de energia solar, sistema de captação de águas pluviais, uso de madeira de manejo florestal sustentável, sistema de ventilação natural, ampla acessibilidade, estilo modular e de fácil manutenção.

A estrutura da unidade de ensino conta com salas de aula, de leitura, salas multiuso e para os professores; além de refeitório, laboratório de robótica (Espaço Maker); alojamento para educadores e estudantes; banheiros e demais estruturas escolares, como secretaria, despensa, cozinha e depósito.

