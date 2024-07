Comandante Dan alerta sobre problemas de navegabilidade nos rios do Amazonas

Manaus (AM) — O deputado Comandante Dan (Podemos) alertou para a grave crise de navegabilidade que os rios do Amazonas devem enfrentar no segundo semestre de 2024, em razão das previsões de uma nova vazante recorde. Ele mostrou os dados da portaria 51/CFPV, da Capitania dos Portos de Porto Velho, de 11 de julho deste ano, que proíbe a navegação noturna para comboios e demais embarcações, no trecho de Porto Velho (RO) a Novo Aripuanã (AM), por prazo indeterminado, em decorrência da seca do rio Madeira.

“Estamos vivendo agora a questão pontual do Madeira, mas logo deveremos ter restrições à navegação no próprio rio Amazonas, como ocorreu em 2023. É necessário acatar a decisão da Marinha, autoridade qualificada, competente e com incumbência de zelar pela segurança da navegação”, declarou o deputado.

Em 2023, Dan cedeu tempo de tribuna à Marinha do Brasil, para que explicasse a determinação da restrição da navegação noturna.

“Temos repercutido bastante o assunto das mudanças climáticas, porque alcança o nosso povo. Espero abrir o segundo semestre com uma nova Cessão de Tempo sobre o assunto, para sabermos da gravidade da seca e como podemos nos inserir na mitigação aos danos causados aos cidadãos”, afirmou.

Dan Câmara propôs que o Legislativo Estadual crie um grupo de trabalho para acompanhar e agir quanto às tragédias climatológicas e hidrológicas.

Segundo cientistas da área, essas emergências serão cada vez mais frequentes e intensas.

O parlamentar quer que os legisladores estaduais ajam diretamente. “Seja na elaboração de Leis, na fiscalização ou na concessão de emendas impositivas”, enfatizou.

No primeiro semestre deste ano, Dan Câmara cedeu tempo à Defesa Civil do Amazonas para tratar do assunto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima inaugura primeira Escola da Floresta em Uatumã

Lula defende regulação urgente das redes sociais