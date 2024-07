Homem é preso por matar prima estrangulada na Zona Norte de Manaus

Um homem identificado Reginaldo Pereira da Silva, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (16), por estrangular e matar sua própria prima, Maria Rosilene Pereira, de 50 anos, na residência da vítima, localizada na rua Pérgamo, comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O crime ocorreu no dia 1º de julho deste ano, mas o corpo da vítima só foi encontrado no dia 3 de julho. Maria Rosilene foi encontrada em sua residência, com as mãos amarradas e uma corda no pescoço.

