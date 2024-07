Cursos profissionalizantes: etech abre turmas de qualificação tecnológica em Manaus

Manaus (AM) — A escola tecnológica da Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech), a etech, abre pela primeira vez turmas para seus dois cursos principais — Automação Industrial e Desenvolvimento de Software — com todas as vagas voltadas à comunidade em geral. Agora, a etech passa a oferecer comercialmente o acesso à qualificação especializada.

Atualmente, a etech conta com mais de 500 alunos em formação nas suas turmas apoiadas por empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), em uma estrutura de ponta que prepara as pessoas para as principais necessidades do mercado de trabalho com o lema “aprender fazendo”.

Com a abertura dessas novas turmas, as pessoas interessadas podem fazer a inscrição e matrícula (equivalente à primeira mensalidade) para garantir sua vaga, sem a necessidade de processo seletivo.

O valor total do curso é R$ 560 por mês, com 50% de desconto para os primeiros matriculados em cada turma. As inscrições vão até 8 de agosto e a previsão de início do curso é no dia 12 do mesmo mês. Mais informações sobre os cursos assim como a ficha de inscrição estão disponíveis em https://site.fpftech.com/cursos-etech. São aceitos cartões de crédito, débito e PIX.

Estrutura

Divididos em duas turmas de 40 alunos, ambos os cursos dão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos nas empresas do PIM, já que são as áreas com mais demanda por profissionais qualificados na indústria.

Os cursos serão todos ministrados de forma presencial, durante 18 meses, no prédio da própria etech, onde os participantes têm acesso a laboratórios com equipamentos de ponta utilizados no polo industrial, salas de aulas amplas, além de ser um espaço de networking com um amplo ecossistema de inovação da região.

Um dos cursos disponíveis, o de Automação Industrial, tem carga horária de 1.290 horas, no qual após o período de estudos, o aluno estará apto a desenvolver soluções para sistemas de automação em processos industriais, além de poder planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos automatizados e sistemas robotizados.

É por esse caminho que a aluna Klíssia Carvalho, atualmente no segundo módulo de Automação Industrial, pretende seguir. Klíssia garantiu a vaga para iniciar a qualificação profissionalizante assim que a oportunidade foi oferecida pela empresa mantenedora da turma, que finaliza os estudos em novembro deste ano.

“Estou trabalhando no Distrito há três anos e tenho muito interesse na área de automação industrial, então decidi fazer o curso para aprender e me especializar na indústria cada vez mais. No curso a gente aprende de tudo um pouco desse universo, indo de montagem de circuito a programação, até a elaborar projetos ao final de cada módulo, e isso me faz querer continuar a crescer nesta área”, afirmou a aluna.

Já no curso de Desenvolvimento de Software, a grade de 1.230 horas inclui aprendizado sobre tecnologias empregadas em infraestruturas, protocolos, destinados ao processamento e administração de dados. Ao concluir este curso, os alunos poderão atuar como desenvolvedores de aplicações para a web.

O coordenador de cursos da etech, Alexandre Costa, destaca que o grande diferencial da etech é ser uma escola técnica em que muitos professores são colaboradores da própria FPFtech, portanto, trazem consigo a expertise de 25 anos em oferecer soluções em automação industrial e no desenvolvimento de software no Amazonas.