Dupla é presa por descumprimento de medida protetiva em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens de 56 e 44 anos, foram presos por crimes no âmbito da violência doméstica contra suas ex-companheiras, de 30 e 22 anos, respectivamente. As prisões ocorreram em locais distintos em Manaus, durante a quarta-feira (16).

Conforme a delegada Alessandra Trigueiro, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, em relação ao primeiro caso, as diligências iniciaram após a vítima, de 30 anos, comparecer à delegacia e relatar que seu ex-companheiro, de 56, descumpriu uma medida protetiva concedida pela Justiça.

“Em depoimento, a mulher relatou que o autor descumpriu a medida após ameaçá-la de morte e exigir que ela desistisse do processo movido contra ele. Diante da situação, representei à Justiça pela prisão do autor e a ordem judicial foi deferida”, explicou a delegada.

O homem foi localizado e preso em Manaus. Ele responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça no âmbito da violência doméstica.

Em relação ao segundo caso, a autoridade policial contou que o mandado de prisão em nome do infrator, de 44 anos, foi expedido em maio de 2023. Alguns dias antes da expedição da decisão judicial, a vítima comunicou que ele quebrou uma medida cautelar.

“Segundo a vítima, o autor não aceitava o fim do relacionamento. Inclusive, ele a agrediu após ela negar reatar a união. No momento da agressão, ele também a trancou despida no banheiro de casa, não deixando-a sair”, detalhou Trigueiro.

Com a ordem judicial decretada, o homem fugiu para outro estado e passou a ser considerado foragido da Justiça. No entanto, ao retornar para Manaus, a equipe da DECCM Norte/Leste tomou conhecimento do seu paradeiro e foi ao local cumprir o mandado.

Ele vai responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

