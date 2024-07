Antecipação da primeira parcela do 13º salário de servidores de Manaus injetará R$ 274 mi na economia

Benefício será pago juntamente com o salário do mês de julho

Manaus (AM) — O titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra, anunciou nesta terça-feira (17), que a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores da administração municipal injetará aproximadamente R$ 274 milhões na economia local. O benefício será pago juntamente com o salário do mês de julho.

“Uma excelente notícia para os servidores públicos municipais! Ocorrerá a antecipação de 50% do 13° salário, juntamente com o pagamento do mês de julho. Com isso, a Prefeitura de Manaus aquece a economia local”, destaca Ebenezer Bezerra.

Conforme a Prefeitura de Manaus, cerca de 32.644 servidores têm direito aos 50% do abono anual, o que equivale a R$ 89.852 milhões, sem a incidência de descontos.

Somado a esse valor, a prefeitura também pagará R$ 182.476 milhões líquidos, em vencimentos, além de cerca de R$ 1,9 milhões em bolsas dos estagiários.

