Pré-candidata à prefeita, Maria do Carmo lança site para expor propostas do plano de governo

Manaus (AM) — A pré-candidata a prefeita de Manaus e reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair (Novo), lançou nesta quarta-feira (17), um site oficial para expor suas propostas, trajetória e ações.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a professora convida os manauaras a colaborarem com ideias e reclamações, criando assim um Plano de Governo Colaborativo, onde o diálogo com a população será prioridade.

“Ninguém conhece melhor os problemas de Manaus do que quem vive aqui. Por isso, estou criando meu plano de governo ouvindo os maiores especialistas em Manaus: os manauaras — quem nasceu aqui, quem vive aqui e quem sofre com os problemas. Assim como vocês, eu também não aguento mais tanto abandono. Mudar Manaus não pode ser tarefa de uma pessoa só”, disse Maria do Carmo.

No site professoramariadocarmo.com.br é possível encontrar a trajetória e a biografia da pré-candidata, desde o início de sua vida como professora até se tornar dona da maior instituição de ensino superior do Norte do país.

A plataforma também apresenta as propostas de Maria do Carmo para Manaus em abas, com destaque para o Sistema de Transporte Integrado que ela quer implementar, incluindo a criação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), de um BRT (Bus Rapid Transit) e de um monotrilho suspenso na capital amazonense, além de efetivar o transporte fluvial como opção para a população.

’Choque de Gestão‘

Slogan frequentemente repetido por Maria do Carmo em sua pré-campanha, o “Choque de Gestão” está descrito de forma explicativa, para a população entender que o maior problema de Manaus é a falta de experiência e competência na condução da administração pública municipal.

“Manaus enfrenta muitos problemas, resultado de pelo menos 20 anos de omissão do Poder Público diante das necessidades da população. Não dá para resolver uma coisa por vez. Por isso, falamos da urgência de um choque de gestão. Através dele, enfrentaremos todos os problemas simultaneamente, com frentes amplas e integradas”, define Maria do Carmo em seu site.

Plano de Governo

O acesso ao Plano de Governo Colaborativo está disponível na aba superior do site, onde a população pode apontar os maiores problemas de seu bairro e trabalhar com Maria do Carmo em propostas para transformar Manaus. A ideia é fazer com que a população se engaje ativamente na construção do plano de governo.

O domínio também apresenta os princípios que Maria do Carmo adota tanto em sua vida profissional quanto na vida política: honestidade, competência, transparência e coragem.

