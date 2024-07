Abertura da 45ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas recebe mais de 5 mil estudantes

A 45ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) foi aberta, oficialmente, nesta quarta-feira (17). A solenidade aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, Zona Centro-Oeste de Manaus, e marcou a abertura da principal competição esportiva no ramo escolar do estado. No total, entre os dias 17 e 28 de julho, mais de 5,6 mil atletas vão disputar as melhores colocações em 20 modalidades esportivas.

Marcada pela presença de representantes de 38 municípios do Amazonas, além de atletas da capital, a cerimônia de abertura contou com o desfile das delegações, com o acendimento da Pira Olímpica, o Juramento do Atleta, proferido por todos os estudantes atletas presentes, além de uma homenagem à ex-atleta e treinadora do Atletismo, Margareth Bahia.

Participam do JEAs escolas federais, estaduais, municipais e privadas. A diversidade neste sentido, de acordo com a titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça, é o que molda o caráter de importância desta competição, que é a maior entre estudantes do Amazonas.

“É essa pluralidade que marca a importância do JEAs. Aqui eles aprendem valores inestimáveis, a estarem em equipe, a ganhar, a perder. O Governo do Amazonas valoriza este momento no processo de ensino e aprendizagem. O nosso esforço é do tamanho do evento”, ressaltou a secretária.

Competição plural

Entre as delegações de atletas nesta edição dos Jogos Escolares, estão presentes estudantes de 38 municípios do Amazonas: Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nova Olinda da Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tapauá, Tefé, Uarini, Urucará e Urucurituba.

No total, são mais de 1,4 mil estudantes oriundos de escolas provenientes dos municípios do interior do Amazonas. Com organização principal da Secretaria de Educação, o JEAs também acontece com a ajuda de outros órgãos parceiros, como ressaltou o coordenador do Núcleo de Desporto Escolar da Secretaria de Educação, Joniferson Vieira.

“Sem apoio dos parceiros seria impossível. Temos questões de saúde, transporte, alimentação, desenvolvimento técnico dos jogos em si. Em todos esses aspectos temos ajuda. A maior competição escolar do Amazonas agradece”, enfatizou Joniferson Vieira. Francisco Panduro foi escolhido para acender a Pira Olímpica. Foto: Divulgação

Pira Olímpica

Até o dia 28 de julho, entre quadras, ginásios, campos, piscinas e pistas, 14 espaços de competição vão receber todos os dias os estudantes atletas do JEAs. Entre eles, está o atleta Francisco Panduro, aluno da EE Imaculada Conceição, em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), atual campeão mundial de Wrestling na modalidade escolar.

Oriundo do JEAs, Francisco irá defender em Bahrein, no Oriente Médio, em outubro deste ano, o seu título no Gymnasiades, competição mundial organizada pela Federação Internacional do Desporto Escolar.

O aluno da rede estadual, que também irá participar da 45ª edição do JEAs, foi homenageado após ser escolhido o atleta a acender a Pira Olímpica.

“Comecei a praticar porque via meu irmão. Minha vontade sempre foi viajar, e entendi que o JEAs era minha oportunidade para isso. Hoje, sou campeão mundial e estou muito feliz em receber a homenagem nessa abertura, não esperava. Digo que todos podem chegar nesse lugar”, compartilhou o atleta.

