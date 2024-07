Diego Torres enaltece entrega pelo Amazonas e projeta ‘duelo grande’ contra América-MG

Após vencer o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa, na última sexta-feira (12), o Amazonas FC mira suas atenções para o duelo contra o América-MG, sábado (20), no Estádio Independência, às 16h (horário de Manaus). Para Diego Torres, autor da assistência para o gol de Cauan Barros contra o Tricolor, o confronto em Belo Horizonte será um “duelo grande” pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com cinco gols e mais seis assistências na temporada, Diego Torres é um dos jogadores do Amazonas que mais participam de gols. Além de ajudar ofensivamente, o argentino também se destaca pela entrega com a camisa da Onça. Contra o Botafogo-SP, Diego chamou a atenção também por ser quem mais fez desarmes do time, com três no total. É ele, aliás, quem lidera o quesito do Amazonas em toda a competição, com 12 desarmes certos.

“Acho que principalmente esses números refletem a entrega dentro de campo. Não só minha, mas de todo o grupo. Somos um time que batalha muito, que joga com união. Feliz com os números e principalmente com essa vitória importante. Agora é focar em mais um duelo grande”, afirmou o jogador, campeão da Série C ano passado pela Onça.

Depois de vencer fora o Botafogo-SP, o Amazonas viaja novamente. Desta vez o compromisso é contra o terceiro colocado da Série B.

“A gente sabe que a sequência é difícil, ainda mais com duas partidas longe de casa, longe do nosso torcedor. Mas faz parte. É trabalhar bem essa semana. Eles fazem boa campanha, têm bom time. Vamos dar nosso melhor para conquistarmos mais um bom resultado”, finalizou o argentino.

Leia mais

Amazonas FC vence Maringá-PR com gol de Diego Torres e avança para terceira fase da Copa do Brasil

Gabigol tem processo anulado e fica impedido de jogar pelo Flamengo

Manaus é sede do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Ginástica Rítmica