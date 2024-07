ONG promove mutirão de empregabilidade com 380 vagas de trabalho em Manaus

Manaus (AM) — A ONG Gerando Falcões promove, nesta sexta-feira (19), o #BoraTrampá, um mutirão de empregabilidade para preencher mais de 380 vagas administrativas, operacionais e de atendimento em Manaus. O evento, que tem em vista contribuir com a geração de renda e inclusão social, ocorre no auditório da Igreja São João Batista, localizada na Rua Coronel Taborda de Miranda, S/N — Núcleo IV, no bairro Cidade Nova 2, Zona Norte.

Pessoas que possuem ensino fundamental e médio completos podem se candidatar às oportunidades e, fazer o cadastro previamente para participar da feira de empregos no link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=siOrcgXsukSc6adR8GdfqZ4UsRK9CH5EpBJl-YhvkjtUQ0QyVlIwWk45MFNDRDVGWTVNOEMzUlZNSy4u.

Caso o candidato não tenha acesso à internet, poderá comparecer com o currículo atualizado, RG, CPF e comprovante de residência mais recente para passar pela triagem de vagas e ser encaminhado para a empresa que tenha mais adequação com o seu perfil.

“Estamos realizando mutirões de empregabilidade por todo o país para facilitar a inserção de pessoas, em vulnerabilidade financeira e social, no mercado de trabalho. Essa iniciativa faz parte do nosso Programa de Inclusão Produtiva, que tem como objetivo diminuir a exclusão e impulsionar a geração de renda no território, levando as pessoas à condição de dignidade”, explica Patrícia Pontes, coordenadora de inclusão produtiva da Gerando Falcões.

Entre as empresas parceiras que vão oferecer as oportunidades de trabalho estão: Burger King, Giraffas, Supermercado Nova Era e MRV&Co.

Gerando Falcões

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua na superação da pobreza nas favelas. ONG apoia e acelera o trabalho de outras ONGs e líderes sociais que atuam em periferias e favelas em todo o Brasil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

IEL oferta vagas para estágio e emprego no Amazonas; saiba como se inscrever

GWM inaugura primeira concessionária em Manaus com geração de 100 empregos

Pequenos negócios respondem por 60% das vagas de emprego criadas no Brasil em 2024