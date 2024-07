Manacapuru está entre as 50 cidades com mais casos de estupro no Brasil

Manaus (AM) – O município de Manacapuru, no interior do Amazonas, está entre as 50 cidades com mais incidência de estupro, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (18), analisou as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupros.

Sendo a única representante do Estado, Manacapuru ocupa a 41ª posição no ranking, com uma taxa de 64,8%. A análise é produzida a partir dos microdados dos registros policiais e das Secretarias estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social.

No contexto da região norte, o município amazonense se junta a outras cidades, como Porto Velho (RO), que ocupa o 2º lugar no ranking, Boa Vista (RR) na 3ª posição e Itaituba (PA) na 4ª posição, entre outras que também se destacaram nessa lista.

Ainda nessa mesma linha, outros dados sobre o abuso sexual no Brasil chamam a atenção. A cada seis minutos, um estupro acontece no Brasil. De 2011 a 2023, a taxa de abuso sexual cresceu 91,5%. Sobre o perfil das vítimas, 76,0% eram vulneráveis, 88,2% são do sexo feminino e 52,2% são negras.

Veja o relatório completo:

Leia mais

Homem condenado por estupro de enteada é preso em Manaus

Homens são presos por homicídio e estupro de adolescente de 13 anos no AM

Idoso foragido por estupro de vulnerável é preso no interior do AM