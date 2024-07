Homem é preso após divulgar vídeos íntimos de ex-namorada no AM

Autor furtou o chip do celular vítima e acessou as redes sociais dela para publicar as imagens

Itacoatiara (AM) – Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (18), por divulgação de cenas de sexo qualificado e furto cometido contra a ex-companheira, de 20 anos. A prisão ocorreu no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, no dia 4 de julho deste ano o autor foi à residência da mãe da vítima e furtou o chip do aparelho celular da ex-companheira. A partir do dia 12 de julho, ele acessou as redes sociais da vítima e publicou diversos vídeos íntimos dela.

“A própria jovem compareceu à delegacia e informou sobre a publicação dos vídeos íntimos. Em depoimento, ela disse que o autor não aceitava o fim do relacionamento. Quando as investigações já estavam em curso, a vítima retornou à delegacia e disse que o homem publicou novos vídeos nas redes sociais dela”, explicou.

Conforme o delegado, foi representada pela prisão preventiva do homem e a equipe policial, na data de hoje, foi à residência dele e efetuou a sua prisão.

O homem responderá por divulgação de cenas de sexo qualificado e furto e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mel Maia se manifesta após suposto vídeo íntimo vazado

Homem é preso ao divulgar vídeo íntimo de ex-namorada

Saiba quem é o jogador que gravou vídeo íntimo vazado de Reynaldo Gianecchini; confira fotos