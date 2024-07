Mel Maia se manifesta após suposto vídeo íntimo vazado

A atriz Mel Maia se pronunciou, nesta quinta-feira (4), após ter o nome entre os assuntos mais citados no X, antigo Twitter. Recentemente, um vídeo entre duas pessoas fazendo sexo viralizou nas redes sociais sendo, supostamente, da artista com o traficante Corolla, que foi preso na quarta-feira (3).

No registro que dominou as redes sociais, a mulher que aparenta ser Mel Maia está fazendo sexo oral no homem, que não tem a identidade revelada. Os rumores chegaram até a atriz, que decidiu se pronunciar sobre o suposto vídeo íntimo vazado.

Em um perfil pessoal do Instagram, Mel Maia apontou que a gravação se trata de uma deep fake, processo de alteração de imagem realizado por inteligência artificial.

“Sinceramente? Eu estou pouco me f*dendo. Todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial, mas todo mundo insiste em dizer que é real. Vocês acham que em sã consciência eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse? Povo já inventou que eu morri, que eu bati em fotógrafo, que eu cuspi em fã, já inventaram coisas aterrorizantes sobre mim. Já fizeram até montagem minha pelada”, relembrou Mel Maia, revoltada com o novo episódio de informação falsa.

*Com informações de ig

Leia mais

Isabelle Nogueira é uma das 100 personalidades brasileiras mais influentes nas redes sociais, diz pesquisa

Justiça suspende shows de mais de meio milhão de Manu Batidão e Nadson Ferinha no AM

Isabelle x Marciele: veja quem mais pontuou no Festival de Parintins 2024