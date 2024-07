Companhia amazonense estreia no Festival Internacional de Teatro, em São Paulo

Apresentação de Bertoldo, musical para infâncias, será em 24 de julho, no evento que acontece em São José do Rio Preto

A jornada de Bertoldo, um tubarão com grande coração que busca conselhos humanos para lidar com sua existência, está prestes a dominar os palcos do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (distante 416 quilômetros de São Paulo). O musical para as infâncias produzido pela companhia amazonense Buia Teatro estreia em 24 de julho na 55ª edição do evento, que promove, em 2024, a sua maior programação desde a retomada após a pandemia.

Inspirado em um conto do dramaturgo, romancista e poeta alemão Bertolt Brecht, o espetáculo “Bertoldo, Estudo n°1” é um dos 37 selecionados de dez estados brasileiros (contemplando todas as regiões do país) e cinco países para participar da edição histórica de um dos maiores e mais respeitados festivais internacionais de artes cênicas do Brasil, que acontece desde 1969 em São José do Rio Preto.

De acordo com o artista Tércio Silva – diretor do espetáculo e fundador da Cia Buia Teatro ao lado da atriz, figurinista e artista visual Maria Hagge, que compõe o elenco e também assina o figurino da peça –, é uma honra fazer parte da programação do FIT Rio Preto, ainda mais como representante do Amazonas e considerando a relação linda da companhia de teatro com o município do interior paulista, onde já realizaram temporadas inesquecíveis.

“Estamos muito felizes de fazer parte dessa edição com nosso espetáculo, um musical brechtiano que transporta o público para o fascinante mundo subaquático. A história segue Bertoldo que, influenciado pelas ideias absurdas do professor Ninguém, considera capturar e aprisionar peixinhos em gaiolas no fundo do mar. No entanto, o destemido professor Alguém e um peixinho sagaz percebem o perigo iminente e fazem de tudo para alertar o cardume”, detalha.

Segundo Tércio, é muito importante levar a fábula – que trata de temas cruciais, como a busca por aceitação e a importância da amizade, e questiona a ética de ações predatórias e a manipulação de informações – aos palcos do FIT Rio Preto, que possui uma curadoria alinhada às reflexões e discussões sobre as artes da cena.

Com músicas criadas pelo próprio artista amazonense e pelo argentino Gustavo Kurlat, a adaptação contemporânea da obra original de Brecht é capaz de encantar toda a família. Por meio de humor, música, formas animadas e interações diretas – sem contar os figurinos, inspirados na obra do Bispo do Rosário, que adicionam uma camada visual rica e simbólica à peça –, o espetáculo convida todas as infâncias a refletirem sobre as complexidades das relações humanas e marinhas.

O sócio fundador da cia Buia Teatro aproveita para parabenizar a curadoria do festival internacional (formada por Diego Valladares, Monique Cardoso e Naruna Costa) por reconhecer a importância de pensar nos novos públicos e nas novas formas de abordar a criança e as artes da cena voltadas para essas infâncias.

“Exploramos este trabalho com um olhar carinhoso sobre as infâncias, buscando valorizar a presença e a criança como protagonista neste espaço. Muitos colaboradores queridos se uniram a essa pesquisa, dedicados ao propósito de fazer teatro com autenticidade e generosidade. Este espetáculo nos convida a refletir sobre a nossa sociedade e suas complexidades”, assevera.

Edição histórica

O Festival Internacional ocorre entre os dias 18 e 27 de julho com boa parte das apresentações gratuitas, incluindo a do musical “Bertoldo, Estudo n°1”. Em 2024, o FIT Rio Preto ocupa novos espaços de São José do Rio Preto, buscando ampliar a democratização do acesso à cultura na cidade. Serão cerca de 20 locais de apresentação.

Ao todo, a 55ª edição do evento recebeu 575 inscrições de 18 estados brasileiros e do Distrito Federal: São Paulo (292), Rio de Janeiro (51), Paraná (45), Minas Gerais (36), Rio Grande do Sul (36), Distrito Federal (20), Santa Catarina (15), Bahia (12), Ceará (8), Paraíba (8), Amazonas (7), Rio Grande do Norte (7), Goiás (6), Pernambuco (3), Alagoas (2), Mato Grosso do Sul (2), Maranhão (1), Mato Grosso (1), Sergipe (1), Tocantins (1).

Brasil, Colômbia, Itália, Bélgica e França marcam presença na programação completa do FIT Rio Preto 2024, que pode ser conferida no site do festival (https://fitriopreto.com.br/2024/).

