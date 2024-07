Manauara convidada para expor no Louvre apresenta mostra no Cigs

A artista plástica Suellen Amorim apresenta, em parceria com o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), a exposição “Beleza Amazônica”, que celebra a riqueza do coração verde do nosso planeta: a Amazônia. A apresentação está aberta ao público e vai até o dia 30 de agosto, de terça a sexta-feira, de 9h às 16h, na Oca do Conhecimento Ambiental, que funciona no Zoológico do Cigs, na Zona Oeste da capital

A entrada para a mostra é gratuita e, através dela, a artista convida o público a embarcar em uma jornada visual que revela a beleza singular das paisagens amazônicas, a grandiosidade da fauna e a profunda conexão entre seus habitantes e o meio ambiente.

A Amazônia, com suas exuberantes florestas, rios majestosos e uma biodiversidade sem igual, é um tesouro natural que sustenta não apenas o equilíbrio ecológico global, mas também a vida de inúmeras comunidades e espécies. Em um momento em que a preservação ambiental se torna cada vez mais urgente, a Exposição “Beleza Amazônica” busca destacar a importância da conservação desses ecossistemas vitais.

Esta exposição é uma chamada à ação e um convite para que os visitantes reflitam sobre a responsabilidade compartilhada de proteger e preservar a Amazônia. Ao explorar essas imagens e criações, espera-se inspirar um maior compromisso com a conservação ambiental e uma apreciação mais profunda pela beleza natural e cultural que a Amazônia oferece ao mundo.

A artista

Nascida em Manaus, em 1997, Suellen Amorim é uma artista plástica, cantora e poeta cujo talento transcende fronteiras. Com uma paixão pela arte desde a infância, ela estudou Direito na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e mergulhou no mundo da pintura a óleo aos 16 anos. Durante a pandemia de 2020, Suellen redescobriu sua paixão pela arte, compartilhando suas criações com o mundo e ganhando reconhecimento internacional.

A manauara já expôs suas obras em shoppings e festivais na cidade de Manaus, além de galerias em Portugal e na Espanha. Em 2024, seu talento foi consagrado com o segundo lugar no concurso de pintura do CIGS, e ela recebeu o prestigioso convite para expor no icônico Museu do Louvre em 2025.

