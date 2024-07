Neymar assume publicamente terceira filha e posta foto da bebê

O jogador Neymar Jr., assumiu sua terceira filha, Helena, fruto de uma breve relação com a modelo Amanda Kimberlly e compartilhou nesta sexta-feira (19), algumas fotos da bebê em seu perfil do Instagram.

“Helena. 03/07/2024”, escreveu o craque na legenda da publicação no Feed, que inclui alguns cliques com seu filho mais velho Davi Lucca, de 12 anos.

O primogênito do jogador, que acompanhou o pai no nascimento da irmã caçula, também aparece em imagem segurando a bebê no colo.

Além de Davi Lucca e Helena, Neymar também é pai de Mavie. A filha do meio do meio do jogador com a modelo Bruno Biancardi nasceu em outubro de 2023.

*Com informações do Isto É

