CENAS FORTES: morre adolescente que roubou celular de idoso e foi atropelado por ônibus durante fuga

São Paulo (SP) – Um adolescente de 17 anos morreu após ser atropelado por um ônibus depois de roubar o celular de um idoso de 71 anos na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (19). Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Brasilândia, mas morreu devido aos ferimentos. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o idoso com o celular no ouvido. O adolescente observa, para ao lado da vítima, toma o aparelho num rápido movimento e corre. No momento da fuga, no entanto, o assaltante não percebe que um ônibus passava na rua. Atingido pelo veículo, que não conseguiu frear a tempo, ele foi parar debaixo do coletivo. Entre o momento em que ele pega o celular e é atropelado, se passam apenas 2 segundos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa), que requisitou perícia e exames ao Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a SPTrans informou que a ocorrência envolveu um ônibus que operava na linha 8043/10 Hab. Turística – Lapa, da Santa Brígida. A empresa registrou um boletim de ocorrência.

*Com informações do g1

