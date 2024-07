Homem é encontrado morto com óleo de cozinha espalhado pelo corpo

Corpo do homem foi encontrado por um vigilante noturno que percebeu um princípio de incêndio na casa da vítima

Tabatinga (SP) – Um homem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na madrugada da sexta-feira (19) dentro de casa, no bairro Maria Luísa, em Tabatinga (distante 291 quilômetros de São Paulo), com sinais de violência e óleo de cozinha espalhado pelo corpo.

De acordo com informações passadas à apuração da TV Tem pela Guarda Civil Municipal, um vigilante noturno que passava pela região viu a casa do homem pegando fogo e, rapidamente, controlou os focos do princípio de incêndio.

O guarda entrou na residência e viu o corpo da vítima. Nesse momento, ele acionou as autoridades.

A Polícia Civil solicitou uma perícia que constatou que o combustível utilizado para causar o incêndio foi óleo de cozinha queimado, material também encontrado no corpo.

Ainda segundo a emissora, a vítima teve seu crânio afundado por, possivelmente, golpes de martelo.

O caso foi registrado como homicídio e ninguém foi preso até o momento.

*Com informações do Metrópoles

