Irmã de Neymar dá unfollow em Bruna Biancardi após jogador assumir paternidade de terceira filha

Internautas notaram que Rafaella parou de seguir no Instagram Bruna Biancardi, atual namorada do jogador e mãe da segunda filha dele

São Paulo (SP) – O jogador de futebol Neymar, de 32 anos, assumiu a paternidade da terceira filha, Helena, fruto de um caso que teve com a influenciadora digital Amanda Kimberlly, grande amiga da irmã do atleta, Rafaella Santos. Após o jogador aparecer pela primeira vez ao lado da caçula, uma nova polêmica atingiu a família, pois Rafaella deixou de seguir Bruna Biancardi, com quem o craque teria reatado o relacionamento.

Após Neymar publicar as primeiras fotos de Helena nas redes sociais, internautas notaram que Rafaella deixou de seguir Bruna no Instagram, mas a influenciadora continuava seguindo a irmã do atleta. Após a grande repercussão desse unfollow, Rafaella voltou a seguir a mãe de Mavie.

À página de fofocas no Instagram Gossip do Dia, a irmã de Neymar declarou que foi retirada da lista de seguidores de Bruna e garantiu que não foi ela quem deixou de seguir a modelo. No momento, as duas já se seguem normalmente, mas essa não é a primeira vez que elas entram em uma polêmica.

Bruna Biancardi e Neymar começaram a namorar em 2021, e a influenciadora anunciou a gravidez de Mavie em 2023. Desde o começo do relacionamento deles, há boatos de que a família do craque não se dá bem com a modelo e, ao longo desses anos, já ocorreram algumas intrigas públicas entre eles.

Mesmo no período em que ficou separada de Neymar, Biancardi ainda manteve uma relação próxima e amigável do jogador e convivia com a família dele. Por isso, a ausência da modelo no aniversário de Rafaella, que aconteceu em março deste ano, chamou atenção. No mesmo dia da festa, Bruna viajou com Mavie para o exterior.

Em junho deste ano, Mavie foi batizada em uma igreja em São Paulo, com Bruna Biancardi e Neymar presentes. Dessa vez, foi a ausência de Rafaella que chamou atenção, que foi fotografada na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no mesmo dia da cerimônia.

Outra polêmica entre as duas que chamou atenção foi logo após o rompimento de Neymar e Bruna, em novembro do ano passado, pouco tempo depois do jogador de futebol, que já havia traído a influenciadora com Fernanda Campos, ser flagrado com mulheres em uma casa noturna em Barcelona, na Espanha.

Na época do término, Biancardi recebeu apoio de anônimos e famosos, mas não de Rafaella. Na época, ela fez uma publicação se declarando ao irmão, o que gerou revolta de partes dos internautas. “Te amo, meu menino!!!! Deus está no controle!!! Sempre com você”, disse a irmã do atleta.

*Com informações da Revista Quem

