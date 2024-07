Candidatos à Prefeitura de Manaus poderão gastar R$ 18,5 milhões nas eleições de 2024

Manaus (AM) – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o limite de gastos para as campanhas de prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024. Em Manaus, os candidatos à prefeitura poderão gastar R$ 13.283.237,07 no primeiro turno, e R$ 5.313.294,83 no segundo turno, totalizando R$ 18,5 milhões. Essa quantia é fruto do dinheiro público.

De acordo com o TSE, os limites de despesas são definidos conforme o número de eleitores. O documento destacou ainda que cada candidato à prefeito poderá contratar 1.716 pessoas para trabalharem em suas campanhas eleitorais. Segundo a Justiça Eleitoral, a capital é a única cidade que conta com a possibilidade de um segundo turno no Amazonas.

Já em relação aos vereadores, cada candidato poderá gastar R$ 816.285,19, podendo contratar até 858 pessoas para atuarem em suas campanhas.

Interior

Em Parintins, o TSE determinou que o teto de gastos para candidatos à Prefeitura da Ilha Tupinambarana será de R$ 810.409,87, podendo contratar até 342 pessoas; já na disputa para a vereança, os candidatos poderão gastar R$ 109.800,76, com a possibilidade de até 171 contratações.

Em Itacoatiara, os concorrentes à prefeitura poderão gastar até R$ 476.095,82. Já para os vereadores, o limite é de R$ 91.798,97.

Em Manacapuru, o limite para candidatos à prefeitura do município é de R$ 1.243.383,58, enquanto os vereadores podem gastar R$ 46.686,59.

