VÍDEO: mulher viraliza ao encontrar pinguim em praia do RJ

Rio de Janeiro (RJ) – Uma mulher identificada como Fernanda Tamara viralizou nas redes sociais ao compartilhar o momento em que resgatou um pinguim na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na sexta-feira (19), após a repercussão do caso, ela deu mais detalhes sobre o encontro com a ave e fez um alerta a internautas, com recomendações para o manejo correto dos animais.

O resgate aconteceu na última quarta-feira (17). Tamara estava saindo da academia quando percebeu uma movimentação de pessoas na orla. Ao se aproximar, reparou que um pedestre segurava um pinguim no colo. O animal, segundo a carioca, estava quieto, com sinais de cansaço.

No relato, Tamara afirmou que as pessoas que estavam próximas ao pinguim falavam em levá-lo para casa, queriam oferecer pão e por o animal no gelo, tentando ajudar no resgate de maneira incorreta: “Estava a maior confusão, muitas pessoas se metendo”, disse.

Após pesquisar sobre o procedimento correto na internet, Tamara acionou o resgate. Como o pedestre que estava com o pinguim precisou ir embora, ela assumiu o cuidado do animal até a chegada dos especialistas. Nesse momento, gravou o registro, com o animal em seus braços, que viralizou no TikTok.

A carioca explicou que o pinguim foi encaminhado à reabilitação e a previsão é de que seja devolvido à natureza. A ave, na verdade, tratava-se de uma fêmea que veio a ser batizada de ‘Glorinha’, após ser integrado no sistema de monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Não tocar e acionar o resgate

No caso do encontro de pinguins em praias do litoral brasileiro, é recomendado aos banhistas evitar tocar no animal, a fim de não causar mais estress ou ferimento. Se houve a necessidade de manejo ao animal, não se deve colocá-lo no gelo, mas mantê-lo aquecido, envolto em uma coberta, até a chegada do resgate, segundo o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS).

Outra recomendação é ligar imediatamente para o PMP-BS através do número 0800 642 3341, indicando a localização exata do pinguim. Enquanto a equipe de resgate não chega, é indicado criar uma área de sombra e manter o animal longe de outros animais.

*Com informações da Folha do ES

