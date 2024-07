Helicóptero dos Bombeiros faz pouso forçado em rio após pane

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) fez um pouso forçado às margens do Rio Araguaia, próximo à região de Itacaiú (distante 356 quilômetros de Goiânia), na manhã deste sábado (20).

Seis militares estavam na aeronave quando o incidente aconteceu. Apenas o piloto sofreu ferimentos, todos leves; os demais tripulantes saíram ilesos e passam bem.

O helicóptero era usado para monitorar o local nos finais de semana, devido ao grande volume de turistas.

De acordo com o piloto do helicóptero, o tenente-coronel Igor, a aeronave perdeu força quando passava pelo posto de Itacaiú no sentido de Aragarças, precisando fazendo um pouso forçado.

*Com informações de Metrópoles

Leia mais

Pesquisa revela ganho médio de um motorista de aplicativo

Candidatos à Prefeitura de Manaus poderão gastar R$ 18,5 milhões nas eleições de 2024

Presidente do Irã morre em queda de helicóptero