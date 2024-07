Flamengo vira sobre o Cricúma-SC com gols de Pedro e Gabigol e encosta no líder Botafogo

O Flamengo venceu o Criciúma-SC por 2 a 1 em Brasília (DF), no Estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após sair atrás do placar, o time virou a partida com gols de Pedro e Gabigol. Com o resultado, o Mengão chega a 34 pontos e assume a segunda colocação no campeonato – com um jogo a menos em relação ao líder Botafogo.

A partida contou com dois pênaltis e muita reclamação pelo lado catarinense. No primeiro, De Arrascaeta foi derrubado na área, o árbitro foi chamado pelo VAR e sinalizou o pênalti, mas Pedro desperdiçou a cobrança. Minutos depois, o próprio camisa 9 deixou tudo igual após passe de “Arrasca”.

Já o segundo lance gerou muito assunto. Durante um ataque do Flamengo, um torcedor arremessou uma bola para dentro do campo, que ficou dentro da grande área. Quando o atacante Cebolinha entrou na área e tentou driblar o zagueiro, o meia Barreto chutou a segunda bola, que estava fora de jogo, em direção à bola do jogo, que estava com o rubro-negro. O árbitro assinalou pênalti e deu amarelo para o jogador.

Gabigol, que entrou no segundo tempo e completou seu sétimo jogo com a camisa do Fla neste Brasileiro, bateu o pênalti com maestria e virou a partida em Brasília.

*Com informações de Lance

