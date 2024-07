Amazonas FC empata sem gols com o América-MG e traz um ponto para Manaus

O Amazonas FC empatou em 0 a 0 com o América-MG, neste sábado (20), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado conquistado na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), fez a Onça-pintada da Zona Leste chegar aos 20 pontos, na 15ª colocação, abrindo três de distância para a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Amazonas FC volta a jogar em casa e recebe o Guarani-SP, na quarta-feira (24), às 20h30 (horário de Manaus), no Estádio Carlos Zamith. O América-MG, por sua vez, defende a terceira colocação contra o Ituano-SP, fora de casa, na terça-feira.

Sem gols

Em relação ao jogo, o América-MG dominou a posse de bola, mas não foi eficiente nas finalizações para furar o bloqueio defensivo aurinegro. Na melhor chance do primeiro tempo dos mandantes, o goleiro Marcão fez bela defesa aos 18 minutos de jogo. A Onça também teve chance de abrir o placar com Matheus Serafim, que arriscou de longe a parou no goleiro mineiro. No segundo tempo, as oportunidades foram menos claras e os times mantiveram o 0 a 0.

