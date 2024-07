Mais de 63kg de cocaína, avaliados em mais de R$ 4 milhões, são apreendidos no interior do AM

Policiais lotados na Base Fluvial Arpão 2, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) apreenderam, neste sábado (20), mais de 63 quilos de cocaína, avaliados em mais de R$ 4,5 milhões, em uma área de mata, nas proximidades de Barcelos (distante a 399 quilômetros de Manaus). A apreensão é desdobramento da apreensão registrada, na sexta-feira (19), quando a polícia apreendeu 1,5 tonelada de maconha do tipo skunk, próximo ao município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

Após a apreensão coordenada pelas equipes da Companhia de Operações Especiais (COE), com apoio das equipes da Base Arpão, os policiais da unidade flutuante receberam, neste sábado, novas informações que indicavam a localização de mais entorpecentes.

As equipes compostas por militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), do COE, e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) foram até o local informado e durante nova varredura, com auxílio do cão policial Delta, localizaram o entorpecente.

No local, foram encontrados sacos que continham 53 tabletes de entorpecentes. Ao todo, após a verificação, foram contabilizados 63,2 quilos de cocaína. Os responsáveis pela droga não foram localizados.

Conforme a SSP-AM, a apreensão causou danos de R$ 4,7 milhões ao crime. Todo o entorpecente foi encaminhado para a Base Arpão 2 e entregue à Polícia Civil (PC-AM).

Apreensão anterior

A primeira apreensão foi registrada, na sexta-feira, pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) lotado na Base Arpão 2, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ao todo, foi apreendida aproximadamente 1,5 tonelada de maconha tipo skunk, próximo ao município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

Segundo o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, a apreensão ocorreu após denúncia de que havia movimentação de membros de facção do crime organizado no manuseio de drogas, em um acampamento montado em uma área de mata, na região do Rio Unini.

