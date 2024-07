Advogado é condenado a mais de 10 anos de prisão após tentar matar namorada em Manaus

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas condenou o advogado Marcelo Oliveira Gonçalves a 10 anos e 11 meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de feminicídio contra a então namorada, Teresa Victória Mota Pinheiro, em 2021, no conjunto Tiradentes, Zona Leste de Manaus.

No dia do crime, a vítima contou que havia sido convidada por uma amiga para ir até um churrasco na casa dela. Ela decidiu ir e relatou que não imaginava que estaria sendo perseguida pelo ex-namorado. Ela diz que foi ameaçada a ir até a casa do advogado.

Quando chegou à casa do ex-namorado, Victória contou que o advogado saiu e estava no celular supostamente com a pessoa que a perseguia. Marcelo mandou que ela fosse para o banco de trás e ele sentou no banco do motorista.

A vítima contou que foi chamada de “vagabunda, prostituta, promíscua”. O advogado então perguntou como ela tinha coragem de sair de casa e não falar para ele. Em choque, ela não sabia o que responder. Ela refutou e ele tentou ligar o carro. Quando a vítima puxou o freio de mão, o acusado a agrediu.

No momento em que era estrangulada, a vítima ouviu o advogado dizer que iria matá-la. Depois de desmaiar, ela acordou sob os cuidados de uma vizinha do agressor, que a ajudou a buscar atendimento médico.

Em seu depoimento, Marcelo diz que não tentou matar a vítima. Além da condenação, ele também terá que indenizar a vítima no valor de 20 salários mínimos.

